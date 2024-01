Balletto russo in Calabria, protesta associazioni ucraine

I rappresentanti di alcune associazioni ucraine hanno inscenato stasera una manifestazione a Lamezia Terme per protestare contro lo spettacolo di danza "Lo schiaccianoci", di Cajkovskij, messo in scena nel teatro comunale "Grandinetti" dal "Russian classical ballet".

I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte in cui si afferma che quella russa contro l'Ucraina é "la cultura degli assassini".

"I proventi dello spettacolo - hanno affermato i promotori della protesta parlando con i giornalisti - saranno utilizzati dal governo russo per comprare e produrre armi per distruggere i nostri figli e la nostra nazione".

Un'altra manifestazione di protesta é stata annunciata dalle associazioni ucraine in vista della proiezione pubblica, programmata per il 17 febbraio in un centro congressi di Lamezia, del film russo "Il Testimone". Iniziativa promossa, secondo i cittadini ucraini, "da associazioni filorusse italiane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA