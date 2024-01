Aggressione a scopo di rapina, arrestato uno dei presunti autori

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 13 GEN - Un'aggressione a scopo di rapina è stata compiuta la notte scorsa, a Corigliano-Rossano, ai danni di un uomo ed i carabinieri hanno arrestato uno dei presunti autori.

L'aggressione è avvenuta nella contrada "Boscarello" ad opera di alcune persone che hanno agito per sottrarre portafogli e telefono cellulare alla vittima., un cittadino extracomunitario.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, con il supporto di quelli delle Squadre di intervento operativo del XIV Battaglione Calabria di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura diretta da Alessandro D'Alessio, sono intervenuti dopo una richiesta al 112 nella quale si segnalava anche la necessità di inviare unità mediche, visto che la vittima aveva riportato delle lesioni diffuse su tutto il corpo. L'uomo è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Rossano dove è stato ricoverato per accertamenti.

Le descrizioni fornite dalle persone sentite sono state sufficienti per mettere i militari sulle tracce dei presunti responsabili dell'aggressione, tanto che nelle fasi immediatamente successive è stato rintracciato uno dei potenziali autori del reato, un 30enne straniero. Alcune perquisizioni avrebbero consentito agli investigatori di rilevare elementi di riscontro sulle responsabilità del fermato.

Sulla scorta degli elementi raccolti, l'uomo è stato arrestato e portato nel Carcere di Castrovillari a disposizione dei magistrati della Procura. Le indagini proseguono per cercare di identificare gli altri autori dell'aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA