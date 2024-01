Museo del rock di Catanzaro, protocollo d'intesa con Provincia

É stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione provinciale di Catanzaro e il Museo del Rock. A sottoscriverlo sono stati il presidente dell'ente, Amedeo Mormile, ed il fondatore del Museo, Piergiorgio Caruso.

In base al protocollo, la Provincia si impegna a garantire "la piena funzionalità della struttura museale in termini di pulizia, manutenzione e vigilanza". Da parte sua, il Museo del rock garantirà "l'organizzazione, nel suo ambito, di manifestazioni artistiche e musicali allo scopo di perseguire il miglioramento e la crescita culturale della città di Catanzaro".

La convenzione ha una durata di 10 anni rinnovabili.

Il Museo del Rock, di cui Piergiorgio Caruso, oltre che fondatore, é proprietario della collezione che ne costituisce il patrimonio, é stato inaugurato il 7 maggio del 2011 e da allora ha ospitato innumerevoli manifestazioni e concerti di importanti cantanti e gruppi del rock italiano ed internazionale. Tra loro Scarlet Rivera, nota per essere stata la violinista di Bob Dylan.



