Danneggiati i mezzi di un'impresa edile nel Reggino

Persone non identificate hanno danneggiato la notte scorsa alcuni mezzi di un'impresa edile, la Cogeco srl di Taurianova, sono stati danneggiati in un cantiere della stradale provinciale Sant'Elia-Fossato nella zona ionica della provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto si è appreso, gli autori dei danneggiamenti si sono introdotti nel cantiere e hanno incendiato un escavatore e altri mezzi impiegati dall'impresa per la messa in sicurezza di un costone della strada che collega Saline Joniche a Fossato, nel comune di Montebello Jonico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi nel tentativo di risalire al movente dell'intimidazione. Avvertita la Procura di Reggio Calabria, è stata avviata un'indagine. Non è escluso che dietro il danneggiamento possa esserci un tentativo della 'ndrangheta di condizionare i lavori pubblici appaltati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA