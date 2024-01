Pattugliatore Marina militare intitolato a ammiraglio calabrese

L'amministrazione comunale di Scalea, in collaborazione con l'associazione Cara "Vecchia Scalea", ha chiesto allo Stato maggiore della Marina militare italiana il permesso di donare la bandiera di combattimento a una nave di recente realizzazione. Si tratta di un pattugliatore varato a ottobre 2023 negli stabilimenti Fincantieri di Muggiano, in provincia di La Spezia, e al quale è stato dato il nome di Ruggiero di Lauria, ammiraglio del Regno di Sicilia al servizio degli Aragona, nato a Scalea e vissuto tra il 1200 e il 1300.

L'amministrazione comunale di Scalea e l'associazione locale hanno inoltre avanzato richiesta di poter svolgere lungo il Tirreno calabrese la cerimonia di entrata in servizio dell'unità che, tra addestramento dell'equipaggio e necessarie prove tecniche in mare, è prevista entro il 2025.

"Il Pattugliatore polivalente d'altura Ruggiero di Lauria - ha fatto sapere Fincantieri - è una nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti: dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare a operazioni di protezione civile fino a unità da combattimento di prima linea.

Lungo 143 metri e con un equipaggio di 171 militari, raggiunge la velocità di 31 nodi".



