Maltratta e insulta la moglie per 20 anni,divieto avvicinamento

Avrebbe più volte, in poco meno di 20 anni di matrimonio, insultato e aggredito fisicamente la moglie impedendole anche di uscire di casa. Ad un uomo di origini marocchine di 48 anni residente a Cittanova, accusato di maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura.

A denunciare anni ed anni di vessazioni subite è stata la donna, sua connazionale, che, dopo l'ennesima aggressione violenta e al culmine dell'esasperazione, si è rivolta ai militari per chiedere aiuto, denunciando le condotte violente poste in essere dal marito che in qualche occasione avrebbe anche tentato di strangolarla stringendole le mani intorno al collo.

L'uomo, secondo quanto disposto dalla misura disposta nei suoi confronti, dovrà mantenere adesso una distanza non inferiore a 500 metri dalla moglie, astenendosi dal comunicare con lei con qualsiasi mezzo.



