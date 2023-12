Natale in Arberia, successo per i mercatini di Carfizzi

Hanno riscosso successo e attenzione i mercatini di Natale in Arbëria allestiti a Carfizzi. Ad attrarre, riporta una nota dell'associazione Fili Meridiani, è stata la raffinatezza delle creazioni di ricamo e uncinetto delle Alberine, un laboratorio comunitario che ha realizzato alberi di Natale e presepi a grandezza naturale.

L'atmosfera, inoltre, è stata resa ancora più intensa dalla Vagha, l'antico ballo tondo proposto dal gruppo folk Oreste Ventrice di San Nicola dell'Alto.

Non è mancato l'angolo gastronomico con lo show cooking di Rosina delle Dromësat, la pasta benedetta degli arbëreshë e la fërisiska di Antonio Amato e dell'associazione Ada. I Kulomoli di Franca e i vini arbëreshë della Tenuta Renda hanno aggiunto un tocco di autenticità e sapore alla festa.

Un tour attraverso gli angoli del paese del crotonese ha poi dato la possibilità agli ospiti di scoprire l'opera dello scrittore Carmine Abate e del suo parco letterario, grazie alla guida di Maria Spadafora. Un'opportunità unica di apprezzare la profondità e la bellezza della produzione letteraria di Hora.

"Questa festa - ha dichiarato Ursula Basta, presidente di Fili Meridiani - è un ritratto vivente della nostra unità e della ricchezza delle nostre tradizioni. L'Arbëria, attraverso queste celebrazioni, continua a rafforzare il legame tra passato e presente, offrendo a tutti un'esperienza straordinaria e indimenticabile. Siamo felici - ha aggiunto - che tutte le creazioni siano andate subito a ruba, si tratta di un ricavato record per le Alberine di Carfizzi, che potranno sostenere ora la ricerca contro il cancro".



