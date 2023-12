Pedina donna violando divieto di avvicinamento, arrestato

Ha contatto i carabinieri per riferire di essere pedinata da un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento per reati che rientrano nel codice rosso. Un 49enne di Isola Capo Rizzuto è stato arrestato dai Tenenza dei carabinieri per la violazione del provvedimento cautelare.

L'intervento immediato della pattuglia di militari ha permesso di cogliere l'uomo in flagranza della violazione del divieto disposto dall'autorità giudiziaria in precedenza proprio per i comportamenti attuati dal destinatario del provvedimento nei confronti della vittima.



