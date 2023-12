Perseguita la ex, arrestato un 24enne nel cosentino

I carabinieri di Dipignano hanno arrestato, a Castrolibero, un 24enne in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, dopo che la relazione è finita, avrebbe posto in essere reiterate molestie, vessazioni e, talvolta, violenze, ai danni di una 25enne di Dipignano tali da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità personale e un perdurante stato d'ansia.



