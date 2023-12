Due ragazze investite da auto pirata nel Cosentino, ferite lievi

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 14 DIC - Due giovani donne sono state investite, in una strada del centro di Corigliano-Rossano, nel Cosentino, da un'automobile il cui conducente si è dato alla fuga e viene adesso ricercato.

Le due ragazze, portate in ospedale dal personale del 118, hanno riportato lesioni non gravi. Sull'incidente ha avviato le indagini il personale del commissariato di Corigliano-Rossano della polizia di Stato, che attraverso le testimonianze delle due ferite e di altre persone che si trovavano sul posto stanno cercando d'identificare la persona che era alla guida dell'automobile investitrice.



