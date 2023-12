Carabinieri,comandante interregionale in visita a Catanzaro

Il Comandante interregionale "Culqualber", generale di corpo d'armata Giovanni Truglio, in visita stamani nella sede del Comando Legione Carabinieri a Catanzaro ha formulato, gli auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno ad una rappresentanza di carabinieri in servizio nei reparti territoriali e speciali della regione.

Il generale Truglio è stato accolto dal comandante della Legione "Calabria", generale di divisione Pietro Salsano e da una rappresentanza di carabinieri di ogni ordine e grado. Nella circostanza, ha incontrato sia il personale quotidianamente impegnato nei servizi di controllo del territorio e nelle attività investigative, sia i carabinieri del comparto forestale, quelli del Reparto anticrimine di Catanzaro, del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nucleo operativo ecologico, dello Squadrone eliportato "Cacciatori", nonché gli appartenenti all'Associazione nazionale carabinieri. All'incontro, hanno partecipato anche i delegati del Consiglio di base di rappresentanza.

"Il generale Truglio - è detto in una nota - ha espresso il suo apprezzamento per il quotidiano lavoro dei tanti carabinieri che in tutta la Calabria, operano con dedizione e responsabilità in favore della popolazione nel contrasto sia alla criminalità organizzata sia a quella comune che specie nelle sue forme predatorie dà maggiore preoccupazione ai cittadini.

Nell'augurare a tutti di trascorrere un sereno Natale, il generale ha anche rivolto un pensiero di ringraziamento alle famiglie dei militari, sottolineando il sostegno che mogli, mariti e figli costantemente offrono ai propri cari impegnati al servizio del bene comune anche in periodi di festa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il Comandante della Legione ha ringraziato il generale Truglio per la sua vicinanza ai Carabinieri di Calabria e per il costante sostegno alle iniziative operative e di sensibilizzazione intraprese dall'Arma nella nostra regione. Dopo aver salutato i militari, il generale Truglio ha avuto un breve incontro augurale con le massime Autorità regionali e provinciali, invitate per l'occasione dal Comandante della Legione".



