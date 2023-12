++ Fs, 13,4 miliardi di investimenti in Calabria al 2032 ++

Il gruppo Fs investirà 13,4 miliardi di euro in Calabria al 2032. Lo ha reso noto Fs nel corso di una conferenza stampa spiegando che gli interventi riguarderanno "elettrificazione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali, nuovi treni regionali per abbassare l'età media della flotta, collegamenti Intercity con convogli ibridi e riqualificazioni di stazioni e aree urbane".

Nello specifico sarà interessata la linea ferroviaria Jonica con "interventi di elettrificazione per aumentarne affidabilità e velocizzazione" così come la linea Salerno-Reggio Calabria sul fronte dell'alta velocità.



