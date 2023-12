Un mezzo pesante si è ribaltato lungo l'autostrada A2, tra gli svincoli di Vazzano e Sant'Onofrio, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata e a prestare assistenza all'autista.

L'incidente ha creato rallentamenti per la necessità di condurre le operazioni per raddrizzare e rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata con l'ausilio di una particolare gru.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA