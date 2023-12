Mette a soqquadro pronto soccorso, arrestato 23enne

È entrato nel pronto soccorso perché necessitava di cure e nel momento in cui gli è stato richiesto di attendere ha messo a soqquadro la sala medica, dell'ospedale 'Compagna' di Corigliano, dopo aver aggredito il medico di turno e gli infermieri presenti. Un giovane, di 23 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il personale medico si è trovato di fronte al giovane che, in evidente stato di agitazione, ha distrutto computer, porte e varie suppellettili. Il giovane ha aggredito anche un carabiniere.



