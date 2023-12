Furti di mezzi edili, le persone arrestate

Le persone arrestate dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria, per i furti di mezzi edili ai danni delle società "Castore" e "Idroreghion Scarl" sono Leonardo Guerino di 39 anni, Cosimo Bevilacqua (32), Patrizio Berlingeri (35), Marcello Amato (33), Vincenzo Amato (21), Damiani Ieraci (22), Rocco Surace (38) e Gianluca Guerino (37).

Per tutti gli arrestati il Gip di Reggio Calabria, così come chiesto dalla Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA