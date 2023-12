Furti di mezzi edili a società municipalizzata, arresti

É in corso un'operazione dei carabinieri finalizzata all'arresto di un gruppo di persone accusate di avere commesso negli ultimi anni a Reggio Calabria una lunga serie di furti di mezzi edili del valore di decine di migliaia di euro ai danni della "Castore", la società municipalizzata per la gestione dei servizi pubblici.

Gli arresti, di cui gli investigatori non ancora precisato il numero, riguardano persone di età compresa tra i 21 e i 39 anni, prevalentemente nomadi, e vengono eseguiti in provincia di Reggio Calabria, a Cremona ed a Catanzaro.

I militari stanno eseguendo, in particolare, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta del Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, e del sostituto procuratore Marco De Pasquale. Le indagini che hanno portato agli arresti sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria e sono state avviate nel luglio del 2022, all'epoca in cui furono rubati tre camion, una pala meccanica ed un escavatore, per un valore complessivo di 270 mila euro, nella sede della "Castore".

Altri furti ai danni della stessa società erano stati commessi già dal 2019, al punto da indurre gli investigatori ad installare alcune telecamere che hanno documentato la sottrazione dei mezzi edili che è avvenuta in più riprese successivamente.



