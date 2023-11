Incidenti stradali:fuoristrada finisce in una scarpata, un morto

Incidente stradale mortale in contrada "Peppandrea" di Filogaso, lungo la provinciale che collega il centro del vibonese e Vazzano.

La vittima é un quarantasettenne, Salvatore D'Amico, residente a "Piscopio", frazione di Vibo Valentia. L'uomo era alla guida di un fuoristrada che, per cause in corso d'accertamento, è finito in una scarpata. La morte di D'Amico è stata istantanea.

Sul fuoristrada, insieme al quarantasettenne, viaggiavano altre due persone che non hanno riportato alcuna conseguenza.

Sul luogo dell'incidente i carabinieri ed i vigili del fuoco, oltre al personale del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA