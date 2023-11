Incidente con 10 auto coinvolte, rallentamenti in A2

L'autostrada A2 del Mediterraneo, è temporaneamente interessata da forti rallentamenti per più incidenti che hanno coinvolto dieci auto nel tratto tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme. Secondo quanto si è appreso, non si tratta di un unico incidente, ma di più scontri tra vetture, forse causati da da un primo incidente. Due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, il 118 e la Polizia stradale per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.



