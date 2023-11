Sospeso il Comune di Trebisacce, nominato un commissario

Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella ha sospeso il Consiglio comunale di Trebisacce, avviando, nel contempo, l'iter per lo scioglimento degli organi elettivi.

Il provvedimento emesso in data odierna si è reso necessario - è detto in una nota - a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, (otto su 13), di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, Alex Aurelio.

"Nell'occasione, sussistendo motivi di grave ed urgente necessità, connessi all'esigenza di garantire la regolarità e l'efficienza dell'azione amministrativa - è detto ancora nella nota - il Prefetto di Cosenza ha, altresì, nominato Eufemia Tarsia, viceprefetto vicario in servizio nella Prefettura di Taranto commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune".

Il sindaco Alex Aurelio era stato eletto con una lista civica nel mese di giugno del 2022.



