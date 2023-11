Maltempo a Nocera Terinese, il lungomare invaso dall'acqua

Ci sono state forti piogge in serata a Nocera Terinese, dove si sono registrati allagamenti, anche a causa delle mareggiate. Le onde hanno invaso, in particolare, la zona del lungomare, già danneggiato nei mesi scorsi sempre a causa del maltempo.

"Si tratta di un'emergenza - ha detto il sindaco, Saverio Russo - con la quale il Comune e la città devono fare i conti. È una delle problematiche prioritarie da affrontare. Con estrema celerità ci siamo adoperati per cercare di arginare e limitare i danni. Ma non basta. Questo primo campanello d'allarme, infatti, preoccupa l'Amministrazione comunale".

"Lanciamo un appello a tutte le componenti istituzionali - ha aggiunto Russo - per l'avvio di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione definitiva di una problematica che da molti anni affligge la città di Nocera Terinese, allo scopo di tutelare e preservare il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA