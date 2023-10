Migranti:ennesimo sbarco a Roccella, quest'anno toccata quota 53

Ennesimo sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica. Dopo gli 80 di ieri, oggi ne sono arrivati altri 106, di nazionalità afghana, irachena e iraniana. Il gruppo é composto da 66 uomini, 21 donne e 19 minori.

Con quello di oggi gli sbarchi di migranti a Roccella, nel corso di quest'anno, toccano quota 53, per un totale di quasi cinquemila persone.

I migranti sono stati intercettati in mare, a circa 95 miglia dalla costa, dalla Guardia costiera mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela partita domenica scorsa dal porto di Izmir, in Turchia.

Dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura allestita nell'area portuale in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza.



