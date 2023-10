Scoperti e sequestrati 4 fucili nella Locride

Quattro fucili e diverse munizioni sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri ad Africo Vecchio, nella Locride.

I militari, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio condotta anche in zone molto impervie e finalizzata alla ricerca di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, hanno individuato, nascosto in un anfratto naturale del suolo, un piccolo arsenale composto da due fucili monocanna 'artigianali' e clandestini, un fucile monocanna Beretta, anche questo clandestino, e un altro fucile monocanna marca Beretta di diverso calibro provvisto di matricola. Trovate oltre 130 cartucce di vario calibro.

Le armi e le munizioni si presentano in buono stato.



