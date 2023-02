Intesa Università Catanzaro-Camera commercio su biblioteca

(ANSA) - CATANZARO, 01 FEB - "Un accordo importante, non solo per gli studenti di sociologia, ma per tutti gli studenti e per coloro che vogliono usufruire per via telematica e informatica della biblioteca dell'ateneo nel centro cittadino". Lo ha detto il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanbattista De Sarro, in occasione della sottoscrizione dell'intesa con la Camera di commercio per consentire agli studenti di consultare nel centro storico il materiale informativo e didattico della biblioteca universitaria.

"Gli studenti della facoltà di sociologia, che è ubicata nel centro storico - ha aggiunto De Sarro - hanno una grande opportunità, ma chiunque può venire e consultare a distanza tutto quello che offre la nostra biblioteca. Se hanno bisogno di ritiro di testi o fotocopie, dovranno recarsi a Germaneto, ma penso che un domani ci sarà la possibilità di ricevere tutto via email. È una bella integrazione tra università e la città di Catanzaro".

"La Camera di commercio - ha detto il presidente dell'ente, Pietro Falbo - metterà a disposizione l'accesso informatico, ma anche fisico agli studenti, utilizzando anche il sistema bibliotecario dell'ateneo. Sarà un rapporto molto proficuo, perché metteremo a disposizione dei ragazzi più meritevoli anche un premio per la tesi di laurea in merito all'integrazione e ai disciplinari che saranno messi in campo per l'utilizzo delle biblioteche e delle innovazioni attraverso questo sistema. La biblioteca della Camera di commercio di Catanzaro possiede 15mila volumi tra cui alcuni molto antichi, custoditi in cassaforte come pezzi unici. L'integrazione consentirà agli studenti di utilizzare i nostri locali. In sostanza gli studenti che sono nel centro storico possono vivere il palazzo camerale e studiare nella nostra biblioteca".

Alla sottoscrizione era presente anche il preside della facoltà di Sociologia, Cleto Corposanto. "Abbiamo scelto subito di stare nel centro storico - ha detto il preside Corposanto - perché un'università che si occupa di problemi e relazioni sociali in un'area storica sta bene". (ANSA).