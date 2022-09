Covid: Calabria, 843 casi e 3 vittime, cresce positività

(ANSA) - CATANZARO, 30 SET - Sono 843 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria, praticamente lo stesso di ieri, ma con un numero di tamponi fatti minore. Il tasso di positività sale così al 21,12% contro il 18,52% del giorno precedente. Tre le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 3.010. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi ed uscite - crescono di 4 i ricoveri in area medica (127) e calano di uno in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 39.232 (+139), gli isolati a domicilio 39.097 (+136) ed i nuovi guariti 701. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.788.533 con 558.074 positivi. (ANSA).