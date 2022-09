Sanità:Occhiuto,a Rosarno ambulatori contro diseguaglianze

(ANSA) - ROSARNO, 07 SET - "Ringrazio l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), il Comune di Rosarno, che ha sollecitato questo intervento, e la commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, la dottoressa Di Furia, che reputo un'autentica eccellenza nella sanità nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a Rosarno ad una conferenza stampa in occasione dell'inaugurazione di nuovi ambulatori di medicina sociale aperti nel Poliambulatorio della cittadina grazie al progetto Rosarno Salute Equità (RoSE-).

"La Asp di Reggio Calabria - ha aggiunto Occhiuto - ha velocizzato i lavori di adeguamento del Poliambulatorio di Rosarno affinché potesse accogliere questo intervento, che realizza davvero il percorso troppe volte trascurato di integrazione tra i servizi sanitari e quelli socioassistenziali.

Un percorso che realizza anche compiutamente i principi della sussidiarietà verticale, perché ci sono più istituzioni coinvolte, ma anche orizzontale, perché sono state chiamate a partecipare a questa iniziativa anche associazioni del terzo settore. Si tratta, dunque, di un buon esempio di governo del territorio, realizzato anche attraverso la lungimirante azione dell'Inmp, che gestisce attività del genere in tutto il Paese, ed è soggetto attuatore di varie iniziative finanziate dal Pnrr".

"E io sono qui - ha detto ancora Occhiuto- anche per assumere come presidente della Regione, nonché da commissario all'emergenza sanitaria in Calabria, l'impegno a replicare iniziative del genere in più aziende e distretti sanitari.

Ricordo che la Calabria è la regione più povera d'Europa, con tassi segnatamente più alti rispetto al resto delle altre regioni, e credo che presidi del genere aiutino a ridurre le diseguaglianze". (ANSA).