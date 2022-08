Covid: Calabria, calano i contagi ma ci sono altri 7 morti

(ANSA) - CATANZARO, 12 AGO - Calano i contagi da Covid in Calabria, che passano dai 1.329 di ieri a 1.200.

Complessivamente, le persone che sono state contagiate dal virus nella regione sono 513.794. Stabile il tasso di positività, 23,29 rispetto al 23,78% di ieri. I nuovi tamponi che sono stati effettuati sono 5.152 (ieri erano stati 5.589), con il totale che raggiunge quota 3.574.871. Com Il dato negativo odierno è che ci sono 7 morti in più (dato complessivo dei decessi 2.880). C'é stata una diminuzione dei ricoveri nei reparti di cura, con un calo di 24 unità (totale 252), mentre sono 3 in più quelli nelle rianimazioni (totale 13). I guariti sono 2.086 (totale 440.983), gli attualmente positivi 69.931 (-893) e le persone in isolamento 69.666 (-872).

I dati sull'incidenza del Covid in Calabria sono riportati nel Bollettino che viene redatto quotidianamente dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.012 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.957 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81.945 (81.580 guariti, 365 deceduti). - Cosenza: casi attivi 50.994 (100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50.892 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94.378 (93.141 guariti, 1.237 deceduti). - Crotone: casi attivi 2.529 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.506 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.641 (48.387 guariti, 254 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 7.893 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.833 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173.009 (172.177 guariti, 832 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.855 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.027 (42.849 guariti, 178 deceduti).