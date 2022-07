Acqua: nuovi sequestri Polizia locale a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 22 LUG - Sono sedici i sequestri effettuati nel corso della settimana dalla Polizia locale di Catanzaro, nell'ambito dei controlli mirati a contrastare gli allacci abusivi alla rete idrica comunale. Ne dà notizia l'assessore al ramo, Marinella Giordano, evidenziando, è scritto in una nota, "l'incessante attività a tempo pieno che, partita nelle scorse settimane su input del sindaco Fiorita, sta interessando tutto il territorio. Gli agenti del nucleo polizia ambientale, guidato con impegno dal ten. col. Salvatore Tarantino, sono intervenuti specificatamente nei quartieri Siano e Gagliano procedendo all'ispezione su giardini ed orti di grosse dimensioni".

In un caso particolare, è stata riscontrata la presenza di un allaccio abusivo con tubazioni di grosse dimensioni attraverso cui l'acqua confluiva in cisterne al fine di irrigare un'area verde di notevole superficie. Nel corso dei controlli, è stato anche contestato ad alcuni utenti l'utilizzo dell'acqua potabile per finalità non domestiche, vietate dall'ordinanza emanata dal sindaco per razionalizzare i consumi idrici nel periodo estivo.

