Evade dai domiciliari e compie una rapina, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 15 LUG - Evade dai domiciliari e compie una rapina. Un ventunenne è stato arrestato dai carabinieri a Catanzaro.

I militari della sezione radiomobile lo avevano arrestato perché, sottoposto alla misura per evasione, rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, al momento del controllo era stato trovato al di fuori della propria abitazione.

A distanza di due giorni, il ragazzo è stato arrestato nuovamente perché ritenuto l'autore di una rapina.

Secondo l'accusa infatti, il ventunenne avrebbe avvicinato un uomo e con strattoni, pugni e schiaffi lo avrebbe costretto a consegnargli del denaro quantificato in 500 euro. Inoltre avrebbe anche tentato di aprire il borsello della vittima senza riuscirci, prelevando però una custodia contenente occhiali da sole.

A seguito di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un paio di occhiali risultati essere quelli rapinati assieme a 600 euro in banconote da 50. Il materiale è stato sequestrato. (ANSA).