Picchia e minaccia di morte la convivente, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 08 LUG - Avrebbe sottoposto la convivente, in più di un'occasione, a vessazioni continue sia aggredendola verbalmente con minacce di morte e ingiurie sia percuotendola con calci, pugni e schiaffi in faccia. I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'arresto del trentatreenne, che è stato portato in carcere, è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su riuchiesta della Procura del capoluogo. L'attività di indagine dei carabinieri della Sezione radiomobile di Catanzaro ha permesso di cristallizzare alcuni elementi ottenuti a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima dei maltrattamenti. (ANSA).