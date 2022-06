Covid: Calabria, in calo nuovi contagi ma ancora 5 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 01 GIU - In calo i nuovi contagi da Covid in Calabria, che sono stati 601, mentre ieri erano stati 833, con il totale che raggiunge quota 390.339, ma ancora 5 decessi, uno in più rispetto a martedì, con il numero complessivo dei morti che arriva a 2.616; 2 ricoveri in meno nelle rianimazioni (totale 3) ma 2 in più nei reparti di cura (174); tasso di positività stabile (il 15% rispetto al 15,78 di ieri), con 4.006 tamponi effettuati (totale 3.125.701). Sono i dati principali dell'incidenza del Covid in Calabria diffusi con il Bollettino diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni da parte delle 5 Aziende sanitarie provinciali.

In aumento il dato dei nuovi guariti, passati dai 1.228 di ieri a 2.991 (totale 351.533). C'é stata inoltre una diminuzione dei casi attivi, passati dai 38.585 di ieri a 36.190 (-2.395)) e degli isolati a domicilio (anche in questo caso -2.395), con il totale che raggiunge quota 36.013.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 3.787 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.737 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56.833 (56.519 guariti, 314 deceduti). - Cosenza: casi attivi 24.734 (56 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.677 in isolamento domiciliare); casi chiusi 77.903 (76.795 guariti, 1.108 deceduti). - Crotone: casi attivi 1.332 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.570 (39.339 guariti, 231 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 3.149 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.102 in isolamento domiciliare); casi chiusi 140.655 (139.876 guariti, 779 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 2.530 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.521 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.209 (37.038 guariti, 171 deceduti).