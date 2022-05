Giochi:una casa e 200mila euro vinti a Rende con "VinciCasa"

(ANSA) - RENDE, 26 MAG - Una casa e 200 mila euro in contanti sono stati vinti a Rende con il concorso di mercoledì 25 maggio di VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato nel punto vendita Sisal Broccolo Claudio situato in via Marconi 77, riporta l'Agenzia Agimeg.

Il giocatore, è scritto in una nota, potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla. Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. (ANSA).