Poste, libretti e buoni fruttiferi forme risparmio più amate

(ANSA) - CATANZARO, 05 APR - "Libretti di risparmio e Buoni fruttiferi postali si confermano tra le forme di risparmio più amate dai cittadini calabresi. In tutta la regione sono oltre 1 milione e 865 mila i Libretti di risparmio attivi e circa 2 milioni e 700 mila i Buoni fruttiferi postali sottoscritti. In media tutti gli abitanti della regione hanno un Libretto di Risparmio e ogni cittadino possiede più di un Buono Fruttifero Postale". E' quanto riferisce in una nota Poste italiane.

"Il risparmio postale - prosegue la nota - grazie alle sue caratteristiche si conferma uno strumento sicuro, poiché garantito dallo Stato e flessibile, in quanto gestibile anche attraverso il sito www.poste.it o tramite l'App BancoPosta a conferma dell'importanza dello sviluppo dei canali digitali per l'Azienda guidata dall'ad Matteo Del Fante".

La provincia di Cosenza risulta essere quella con più libretti di risparmi e buoni fruttiferi attivi: i primi superano le 690 mila unità, mentre i secondi sfiorano il milione. A seguire le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia. Chiude la classifica la provincia di Crotone, dove sono attivi 135 mila libretti e 95 mila buoni. (ANSA).