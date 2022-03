Locatelli, Calabria creda e investa nella propria sanità

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAR - "In Calabria serve credere e investire nella propria sanità". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli secondo cui non esiste, come sembrerebbe apparire dalla recrudescenza del numero di contagi da Covid 19 che si registra ormai da alcuni giorni, un "caso Calabria".

A giudizio del presidente del Consiglio superiore di sanità, ordinario di Pediatria all'Università La Sapienza e direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che ha parlato con i giornalisti prima di tenere un seminario sul tema "Le promesse della terapia genica nella medicina moderna", promosso dall'Università Magna Grecia, "bisogna dissociare bene quello che è il dato della circolazione virale rispetto al dato sull'impatto per le strutture sanitarie". "E' necessario valutare quella che è l'occupazione dei posti letto in area medica - ha aggiunto Locatelli - piuttosto che nelle terapie intensive, ecco perché sottolineo così tanto l'importanza di coprirsi con la vaccinazione con il ciclo primario e con la dose di richiamo". (ANSA).