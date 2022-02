Covid: lavoravano privi di Green pass, sanzionati in sei

(ANSA) - ROCCA DI NETO, 17 FEB - Sei lavoratori sprovvisti di green pass impegnati nella raccolta di radicchio in un'azienda agricola di Rocca di Neto sono stati individuati da personale della polizia amministrativa della Questura di Crotone. A loro carico sono state emesse delle sanzioni amministrative pari a 600 euro ciascuno.

Gli agenti, coadiuvati da personale dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza e Sassari, hanno sottoposto a identificazione e controllo 12 dipendenti dell'azienda agricola trovandone sei privi di "green pass".

Inoltre, a carico di tre cittadini extracomunitari sono stati emessi inviti a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Anche il titolare dell'azienda agricola è stato sanzionato per 400 euro avendo omesso di rispettare i protocolli atti al contenimento del rischio epidemiologico non verificando o predisponendo la verifica del possesso della certificazione verde dei lavoratori. (ANSA).