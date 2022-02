Tentato omicidio nel Lametino, arrestato presunto autore

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 04 FEB - Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Marco Gallo, di 37 anni, perito industriale ritenuto dagli investigatori un sicario professionista. Al termine di indagini condotte dalla Sezione investigativa del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia, il gip ha emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti in relazione al tentato omicidio di Renato Berlingeri, di 47 anni, verificatosi la sera del 22 febbraio 2017 a Lamezia, e per le accuse di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.

La notifica del provvedimento all'indagato è stata effettuata nella casa Circondariale di Ancona, dove Gallo si trova detenuto dopo le condanne all'ergastolo per gli omicidi di Francesco Berlingeri, Gregorio Mezzatesta e dell'avvocato penalista Francesco Pagliuso, e perché indagato per l'omicidio di Domenico Maria Gigliotti.

Il presunto coinvolgimento di Gallo nel tentato omicidio di Renato Berlingieri, è emerso nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Francesco Berlingeri, verificatosi a Lamezia Terme il 19 gennaio 2017. Dall'analisi dei due fatti di sangue, infatti, è emerso che i due fatti criminosi erano stati eseguiti utilizzando un'arma comune da sparo dello stesso calibro, circostanza che ha indotto gli inquirenti a fare effettuare accertamenti tecnici di natura balistico-comparativa, attraverso il Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Reggio Calabria. Dagli accertamenti balistici, effettuati su delega della Procura di Lamezia, è emerso che i due agguati sono stati commessi utilizzando la stessa arma, una pistola semiautomatica calibro 9 corto. (ANSA).