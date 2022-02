Scuola: incontro Fidal-Usr, incentivare atletica leggera

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - "Come camminare insieme per far crescere lo sport nelle scuole". E' stato questo il tema di un incontro, svoltosi nella sede dell'Ufficio scolastico regionale, a Catanzaro, tra la Fidal Calabria, rappresentata da Rosario Mercurio, coordinatore regionale per l'educazione fisica e sportiva e Vincenzo Caira, presidente del Comitato regionale della Federazione italiana atletica leggera, ed Elena Cortese in rappresentanza dell'Usr Calabria. Presenti anche Piero Mirabelli, presidente onorario comitato regionale Fidal Calabria e Bruno Spina, responsabile settore Scuola dello stesso Comitato.

"Il coordinatore Mercurio - riporta un comunicato - ha illustrato le iniziative progettuali riservate alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in termini di specialità, destinatari, tempistica e premiazioni, mentre il presidente Caira ha confermato la disponibilità, sua e della federazione, a supportare l'Ufficio scolastico mettendo a disposizione tecnici che possano interagire, in tutte le province con i docenti".

"Dopo questo primo incontro - è detto ancora nella nota - si auspica una maggiore 'sintonia' tra scuola e Fidal che, pandemia permettendo, possa confermare l'atletica leggera 'Regina dello Sport'". (ANSA).