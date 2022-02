COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - Frena la curva dei contagi da Covid in Calabria dove, però, resta alto il numero delle vittime, 11 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 1.924. I nuovi positivi sono 1.412, meno di ieri (2.215) anche per effetto di una riduzione dei tamponi fatti, passati da 12.445 a 9.861. Il rapporto tra test processati e casi positivi individuati risulta comunque in calo passando dal 17,8% di 24 ore fa al 14,32 di oggi.

Sul fronte ospedaliero, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registra una sensibile riduzione dei ricoverati in area medica che calano a 388 (-16). Questo porta il tasso di occupazione dei posti letto al 36%, con un -1% rispetto a ieri, sempre ampiamente sopra la soglia di rischio. Va meglio per quanto riguarda le terapie intensive. Il numero dei ricoverati resta invariato, 22, così come la percentuale di occupazione dei posti letto, l'11% ma nell'arco del periodo compreso dal 29 gennaio ad oggi si registra un calo di 5 punti percentuali.

Rallenta anche la crescita dei casi attivi che sono giunti 42.140 con un +301 rispetto a ieri, che si riflette anche sul numero degli isolati a domicilio, 41.730 con un +317. I nuovi guariti si avvicinano al numero dei nuovi contagi, 1.100.

(ANSA).