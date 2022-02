Ambiente: sequestrata discarica abusiva rifiuti edilizia

(ANSA) - TREBISACCE, 04 FEB - Una discarica abusiva con circa 40 tonnellate di rifiuti speciali è stata sequestrata a Trebisacce dai carabinieri forestali che hanno denunciato una persona per smaltimento illecito. All'interno di un oliveto situato sulle pendici del Monte Mostarico in contrada "Tuvolo", i militari hanno individuato un cumulo di materiale del demolizione da prodotti di attività edilizia costituito da calcinacci, pietre, pezzi di mattoni e piastrelle.

Al sequestro si è giunti dopo che i militari, nell'ultimo periodo e in più occasioni, avevano notato che un autocarro carico di materiale proveniente da demolizioni edilizie che si inoltrava nella contrada rurale e dopo pochi minuti ritornava scarico.

I carabinieri forestali, dopo una serie di attività investigative, hanno appurato che i rifiuti venivano accumulati su un terreno privato accertando che, per l'attività di trasporto e deposito, il conducente del mezzo non era in grado di esibire alcuna autorizzazione. (ANSA).