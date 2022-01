Tumori: in Calabria carovana Komen per campagna prevenzione

(ANSA) - COSENZA, 11 GEN - È approdata in Calabria la Carovana della Komen, un dispositivo sanitario mobile composto da automezzi sanitari (camper con mammografo mobile, ecografo mobile, ambulatorio di ginecologia e multifunzionale) collegata con l'Università Cattolica e il Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica.

La Komen da anni si sposta lungo tutta la penisola eseguendo mammografie, ecografie mammarie e ginecologiche, visite oncologiche, senologiche, ginecologiche. Tutte le prestazioni sono eseguite in completa gratuità. Nel 2022 è stato costituito il comitato di Komen Calabria che ha inaugurato la sua attività con tre giornate di prevenzione dedicate alla donna. I camper del Policlinico Gemelli saranno oggi a Praia a Mare, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio rispettivamente a Roggiano Gravina e San Giovanni in Fiore dove eseguiranno in totale almeno 600 tra visite specialistiche ed esami totalmente gratuiti.

L'iniziativa è svolta con il patrocinio della presidenza della Regione Calabria e con la stretta collaborazione dell'Asp di Cosenza. La carovana della prevenzione è stata arricchita da un hub vaccinale mobile, senza obbligo di prenotazione, in collaborazione con l'Esercito Italiano e la Protezione civile Regionale. (ANSA).