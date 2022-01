COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Resta sempre alto il livello dei contagi in Calabria. Sono 1.616 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 10.205 tamponi e il tasso di positività che dal 16,27 scende al 15,84%. Cinque sono i decessi che portano il totale a 1.676. Aumentano di quattro unità i ricoveri nei reparti ordinari (382) mentre rimangono stabili quelli nelle terapie intensive, 34. Il totale dei guariti è di 98.700 (+800) mentre gli attualmente positivi sono 28.524 (+811) e gli isolati a domicilio 28.108 (+807).

A tenere banco è la riapertura, non uniforme ma a mappa di leopardo nella regione, delle scuole nel timore che il rientro in aula per migliaia di studenti possa agire da detonatore per ulteriori picchi di positività. Tante le ordinanze di rinvio per almeno una settimana vergate dai sindaci calabresi. Tra i cinque capoluoghi di provincia, l'unico in cui gli istituti sono chiusi è Reggio Calabria, ma a Catanzaro numerose scuole sono state interessate dallo sciopero degli studenti delle superiori attuato per protestare contro la decisione del sindaco di non chiudere.

Sulla questione non manca di rimarcare le proprie perplessità anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto che sottolinea l'utilità, in questa fase di incidenza della pandemia, di un differimento del ritorno in classe adesso allo scopo di evitare altre chiusure più avanti. Non c'è altra strada, per Occhiuto, di quella che riguarda l'immunizzazione della popolazione. "Sono assolutamente convinto - ripete - che bisogna fare tutto ciò che è necessario per vaccinare la maggioranza della popolazione. Il primo atto che ho fatto, appena mi sono insediato, è stato quello di tenere aperti tutti gli hub vaccinali, mentre in Calabria si era deciso di chiuderli, così come in altre regioni. Non c'era ancora la campagna di vaccinazione sulle terze dosi, ma ho voluto mantenere aperti gli hub perché volevo che il sistema fosse pronto". (ANSA).