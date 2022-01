Covid:Calabria,2.576 casi e 6 vittime, diminuiscono ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 08 GEN - Permangono abbondantemente sopra quota 2.000 i nuovi contagi in Calabria dove, però, dopo 7 giorni di crescita, si registra una diminuzione dei ricoverati in area medica, anche se nelle ultime 24 ore ci sono state sei vittime con il totale che da inizio pandemia sale a 1.664.

I nuovi casi sono 2.576 - 979 solo nel reggino - individuati a fronte di 17.648 tamponi. Il tasso di positività cresce lievemente rispetto a ieri, passando dal 13,86% al 14,60% di oggi. I ricoverati in area medica sono 363, con un -10 rispetto a 24 ore fa, mentre quelli in rianimazione restano stabili a quota 32. I casi attivi sono 26.773 (+2.131), gli isolati a domicilio 26.378 (+2.141) mentre i nuovi guariti sono 439. Ad oggi sono stati fatti 1.757.925 tamponi con 125.598 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3.716 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3624 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.107 (12.930 guariti, 177 deceduti). Cosenza: casi attivi 6.146 (106 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.032 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.593 (28.847 guariti, 746 deceduti). Crotone: casi attivi 1.349 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.102 (9.971 guariti, 131 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 10.074 (144 in reparto, 12 in terapia intensiva, 9.918 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.239 (35.762 guariti, 477 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 5.228 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.346 (8.223 guariti, 123 deceduti). (ANSA).