Botti:sequestrati a Crotone 2 quintali di artifizi, denunce

(ANSA) - CROTONE, 04 GEN - La polizia di Stato ha sequestrato a Crotone oltre due quintali di materiale pirotecnico e denunciato in stato di libertà due persone. Gli agenti della divisione Polizia amministrativa della Questura, nell'ambito dei controlli legati alla vendita dei prodotti pirotecnici vietati, ha individuato i due che stavano armeggiando nel vano posteriore di un furgone. Avvicinatisi al mezzo hanno constatato che all'interno era contenuto vario materiale esplodente e alcune pile accatastate di cassette in legno e plastica.

Identificati due, che sono risultati entrambi minori per cui si è reso necessario convocare i genitori intenti a gestire nelle vie limitrofe una bancarella per la vendita di articoli pirotecnici, è stata effettuata una perquisizione all'interno del furgone dove sono stati trovati 207,2 chilogrammi di prodotti esplodenti privi delle caratteristiche che ne regolamentano l'uso e la vendita.

Il materiale sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale ad una ditta autorizzata. (ANSA).