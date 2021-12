Natale: in piazza a Cutro un albero da Guinness dei primati

(ANSA) - CUTRO, 14 DIC - E' stato illuminato nel giorno di Santa Lucia, l'albero di Natale da record che troneggia in piazza Gio. Leonardo di Bona di Cutro, nel centro della cittadina, realizzato interamente all'uncinetto dalle animatrici del Comitato Donne Città di Cutro con il contributo della Pro loco, della sezione locale della Protezione civile e del Comune.

In trenta hanno lavorato, sferruzzando per un anno intero anche e soprattutto nel periodo del lockdown, alla produzione delle migliaia di mattonelle di lana colorata che, sapientemente assemblate e adagiate su una rete saldata, adornano e caratterizzano in un tripudio di colori l'anima in ferro dell'albero a forma di cono rovesciato prodotta dall'azienda Metal Carpenteria di Crotone.

L'altezza dell'albero è, secondo gli organizzatori, da Guinness dei primati: 12,80 metri di sagoma con in più 1,40 metri di stella fissata sulla punta, creata dall'orafo di Crotone Michele Affidato, per un totale di 14,20 metri.

"Il lavoro è stato anche occasione - è detto in una nota del Comitato Donne di Cutro -per condividere la speranza in un momento storico che ha stravolto la vita di tutti: un modo per fare rete e non sentirsi sole, nonostante la situazione che si stava vivendo". (ANSA).