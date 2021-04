Vaccini:Calabria al 76,9% dosi, 83.447 a fragili e caregiver

(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Sono 406.187 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 528.530 disponibili, pari al 76,9%, percentuale che relega la regione all'ultimo posto. E' quanto si rileva dal sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornato alle 10.24 nel quale è stato scorporato il dato "altro" in alcune altre categorie. Emerge così che gran parte dell'"altro" che si registrata in Calabria rientra adesso nella categoria soggetti fragili e Caregiver con 83.447 dosi somministrate. Gli "altro" sono adesso 11.792. Gli over 80 vaccinati sono 118.052 e 81.873 gli operatori socio sanitari.

Le dosi somministrate a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio sono 21.706 e 24.052 agli ospiti nelle Rsa. Nella fascia 70-79 anni i vaccini inoculati sono 20.727 e 6.472 quelli nella fascia 60-69.

Tra il personale scolastico hanno avuto il vaccino in 24.227 mentre 13.839 sono andate al comparto difesa e sicurezza.

