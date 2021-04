Vaccini: in Calabria attivata prenotazione per gli over 60

(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - E' stata attivata in Calabria la prenotazione dei vaccini anti Covid per gli over 60. Lo rende noto la protezione civile regionale. "Attiva, sulla piattaforma di Poste italiane (https:\prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid anche per i soggetti di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Le somministrazioni saranno effettuate con vaccino AstraZeneca presso gli hub e i principali centri vaccinali", è scritto in una nota. (ANSA).