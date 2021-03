Fiammata in scuola a Catanzaro, nessun ferito

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAR - Una fiammata improvvisa si è verificata stamani da una centralina elettrica posta all'ingresso del Convitto Galluppi. Nonostante la chiusura per l'ordinanza del presidente ff della Regione Nino Spirlì - che ha disposto la Dad per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Calabria - nell'istituto erano presenti collaboratori scolastici e impiegati. Nessuno è rimasto ferito. La fiammata e la successiva nube di fumo hanno provocato comunque attimi di paura. Tutto il personale è stato fatto uscire dall'edificio mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estinto i residui della fiammata e messo in sicurezza la cassetta in attesa dell'arrivo del tecnici dell'Enel che hanno provveduto a riparare il guasto della centralina che ha provocato un blackout anche in alcuni palazzi nelle adiacenze del Convitto. (ANSA).