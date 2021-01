Covid:tornano a salire positivi in Calabria(+405),4 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 15 GEN - Torna a salire sensibilmente il numero dei nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 405 (ieri erano 286) i nuovi contagi, con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 530. Tra ieri e oggi si conta un ricoverato in più in area medica (285) e due in meno nelle terapie intensive (27). Gli isolati a domicilio aumentano di 143 (9.498), mentre i casi attivi sono 9.810 e quelli chiusi 18.617. I guariti sono 259. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 454.070 soggetti per un totale 476.032 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.427 e negative 425.643. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 117, Catanzaro 55, Crotone 42, Vibo Valentia 40, Reggio Calabria 151.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.017 (65 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all'ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.900 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.222 (3.995 guariti, 227 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.807 (29 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1.741 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.356 (2.275 guariti, 81 deceduti); Crotone: Casi attivi 411 (22 in reparto; 389 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.055 (2.016 guariti, 39 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.114 (16 ricoverati, 1098 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.351 (1.319 guariti, 32 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.368 (79 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 4 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.277 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.367 (8.216 guariti, 151 deceduti). (ANSA).