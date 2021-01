Covid: consumano bevande dopo orario chiusura, chiuso locale

(ANSA) - CINQUEFRONDI, 10 GEN - Multe per 4.800 euro complessivi ed un locale chiuso per 5 giorni: è il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri nel reggino per prevenire e reprimere comportamenti che violano la normativa anti covid.

Nel corso dei controlli svolti a Cinquefrondi, i militari hanno constatato la presenza di diverse persone all'interno del locale, intente a consumare bevande e alimenti oltre il normale orario di apertura. Per questo motivo tutti gli avventori sono stati multati mentre al titolare dell'attività, oltre alla sanzione di 400 euro, è stata contestata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni. (ANSA).