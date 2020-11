Maltempo: Regione Calabria chiede stato d'emergenza

(ANSA) - CATANZARO, 23 NOV - "La Giunta regionale della Calabria, nel corso della seduta di oggi, ha approvato la delibera con la quale si chiede al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici e idrogeologici avvenuti dal 20 al 23 novembre scorsi". Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo.

"Domani, alle 11.30, l'esecutivo regionale - si aggiunge nella nota - sarà presente nella sede del Comune di Crotone come segno di vicinanza a tutte le comunità danneggiate dall'ultima ondata di maltempo. La Giunta, nell'occasione, prenderà atto delle misure necessarie per consentire una rapida risoluzione dell'emergenza".

"Dopo aver visitato i luoghi più colpiti assieme al ministro Boccia e al capo della Protezione civile Borrelli, e dopo aver incontrato il prefetto Tombesi, il sindaco Voce, i parlamentari del territorio e i delegati di tutte le associazioni di volontariato- afferma il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì - domani tornerò, con tutta la giunta regionale, a incontrare i rappresentanti dei cittadini e delle categorie piegati dal disastro di questi ultimi giorni.

Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma i danni alle popolazioni, alle imprese, alle cose, alle coltivazioni, sono ingenti: ecco perché abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale e chiesto al Governo lo stato di emergenza. Crotone e il suo territorio e l'Alto Cosentino ionico sono anche terre di grandissimi tesori dell'arte e della cultura. Anche ad essi va tutta la mia attenzione e il mio impegno per il loro recupero dopo questo ennesimo danno". (ANSA).