Coronavirus: aumentano ancora positivi in Calabria (+8)

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - Sono otto i nuovi casi positivi In Calabria di Coronavirus, portando il totale a 1.675. Lo riferisce il Bollettino diramato dalla Regione.

Ad oggi sono stati effettuati 168.505 tamponi. Le persone risultate negative ad oggi sono 166.830.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 80 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 4 in reparto; 86 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 7 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altre regioni Regione o Stato Estero 186.

Complessivamente i ricoveri presso nell'ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati a Cosenza sono dodici, di questi tre sono "non residenti".

A Cosenza, inoltre, si registrano 4 casi riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano. A Reggio Calabria si registrano tre nuovi casi: due da contact trascina e uno per il quale è un corso l'indagine.

.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.858. (ANSA).